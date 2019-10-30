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Estado e PRF vão compartilhar informações de videomonitoramento

Confira entrevista com superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Amarílio Luiz Boni

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 out 2019 às 11:24
Durante visita realizada pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, ao Espírito Santo foi assinado um termo de cooperação para que o Estado tenha acesso às imagens de videomonitoramento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em contrapartida, a União também terá acesso às imagens captadas pelo governo estadual. Segundo Amarílio Luiz Boni, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), após a assinatura do convênio o acesso do sistema já estará disponível em até cinco dias. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Amarílio Luiz Boni - 30-10-19
 

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