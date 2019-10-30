Estado e PRF vão compartilhar informações de videomonitoramento

Durante visita realizada pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, ao Espírito Santo foi assinado um termo de cooperação para que o Estado tenha acesso às imagens de videomonitoramento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em contrapartida, a União também terá acesso às imagens captadas pelo governo estadual. Segundo Amarílio Luiz Boni, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), após a assinatura do convênio o acesso do sistema já estará disponível em até cinco dias. Confira!