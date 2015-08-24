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Estado é obrigado a compra terreno que não quer

Tudo tem origem num erro de informação sobre a extensão do Parque Paulo César Vinha, em Guarapari

Publicado em 24 de Agosto de 2015 às 15:58

Publicado em 

24 ago 2015 às 15:58
Uma decisão da Justiça pode levar o Estado a ter que desapropriar uma área pela qual o governo não tem interesse. Tudo tem origem num erro de informação sobre a extensão do Parque Paulo César Vinha. O governo sustenta hoje que a área não pertence ao parque, do qual é vizinha.
A terra, com mais de 170 mil m2, é de um procurador de Justiça aposentado, que pode receber uma indenização superior a R$ 3 milhões. Em entrevista ao programa CBN Vitoria, o procurador-chefe da Procuradoria do Contencioso Judicial, área da Procuradoria Geral do Estado, Igor Gimenes, explica que a preocupação do governo é que a decisão possa ter repercussão em outros 50 processos envolvendo áreas no entorno do parque. Uma delas com valor estimado em mais de R$ 54 milhões.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Igor Gimenes - 24-08-15
O advogado do procurador de Justiça aposentado, Rafael Valentim, entende que a atitude do Estado de abrir mão da desapropriação da área de seu cliente, após 25 anos de iniciado o processo é ilegal e imoral.

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