Estado é obrigado a compra terreno que não quer

Uma decisão da Justiça pode levar o Estado a ter que desapropriar uma área pela qual o governo não tem interesse. Tudo tem origem num erro de informação sobre a extensão do Parque Paulo César Vinha. O governo sustenta hoje que a área não pertence ao parque, do qual é vizinha.

A terra, com mais de 170 mil m2, é de um procurador de Justiça aposentado, que pode receber uma indenização superior a R$ 3 milhões. Em entrevista ao programa CBN Vitoria, o procurador-chefe da Procuradoria do Contencioso Judicial, área da Procuradoria Geral do Estado, Igor Gimenes, explica que a preocupação do governo é que a decisão possa ter repercussão em outros 50 processos envolvendo áreas no entorno do parque. Uma delas com valor estimado em mais de R$ 54 milhões.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Igor Gimenes - 24-08-15