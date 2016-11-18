Estado articula a retomada do projeto de duplicação da BR 262 em Brasília

Em audiência com o ministro dos Transportes do governo Temer, Maurício Quintella, na última quinta-feira (17), o secretário estadual de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli apresentou demandas do Espírito Santo, incluindo projetos ligados à infraestrutura e logística.

A duplicação da BR-262 e o projeto da ferrovia Vitória-Rio (EF-118) foram itens discutidos na reunião. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário fala sobre alguns detalhes da discussão, incluindo a ferrovia. "A ferrovia vai se ligar à Estrada de Ferro Vitória-Minas e, ao sul, com os importantes portos da região, como o Porto Central e também Açu. Ela vai percorrer um traçado como da BR 101 Sul. Os portos estarão ligados à ferrovia", disse. O projeto é de longo prazo e o valor em torno de R$ 5 bilhões, mas as discussões devem começar agora, segundo Paulo Ruy.

O secretário lembra a licitação da BR 262, que não atendeu aos investidores e fracassou. Sobre esse projeto, ele destaca que os primeiros 70 km de ampliação estão confirmados para o trecho entre Viana e o distrito de Victor Hugo. "Isso já está contratado, mas como não houve recursos, ainda não saiu do papel. A ideia é fazer a ampliação desse trecho via DNIT e, em seguida, analisar a proposta para oferecer toda a rodovia em concessão".

Sobre a construção do Contorno do Mestre Alvaro, na Serra, que vai tirar o trânsito pesado do atual trecho da BR 101 entre Carapina e Serra-Sede, Paulo Ruy disse que as obras não avançaram pois houve um questionamento na Justiça de dois proprietários de terrenos localizados no traçado da nova via. Ele destacou que a obra, feita em convênio com o Governo Federal, terá um novo documento assinado para não haver perda do acordo entre as partes para a construção.

O secretário finalizou ao pontuar sobre o andamento de projetos envolvendo os aeroportos regionais capixabas. "Nós levamos ao ministro também a importância dos aeroportos regionais e pedimos, de novo, a definição dos que serão contemplados. No caso do Espírito Santo, nós temos quatro projetos: Colatina, São Mateus, Linhares e Cachoeiro. Em Linhares já temos o convênio e a obra contratada, concluindo o processo de licenciamento ambiental e a previsão é de iniciar as obras no primeiro trimestre de 2017", explica Paulo Ruy.

Ouça na íntegra a entrevista com Paulo Ruy Carnelli: