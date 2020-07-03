Estações de monitoramento registram em Vitória tremor de terra

O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo confirmou que a cidade de Vitória registrou um tremor de magnitude 1.9 (preliminar) nesta quinta-feira (02), às 13:24 (horário local). O tremor foi registrado em ao menos 5 estações de monitoramento, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória o sismólogo do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, Bruno Collaço. Este, segundo ele, seria o terceiro já registrado este ano na capital capixaba, com magnitude variando entre 1,5 e 2.
Pequenos abalos no Brasil são comuns, entretanto nem sempre são percebidos pela população. Como o epicentro deste sismo está no meio da cidade de Vitória, acaba sendo mais perceptível. Normalmente esses tremores são causados por pressões geológicas naturais presentes na crosta terrestre.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Collaço - 03-07-20