Estações de monitoramento registram em Vitória tremor de terra

O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo confirmou que a cidade de Vitória registrou um tremor de magnitude 1.9 (preliminar) nesta quinta-feira (02), às 13:24 (horário local). O tremor foi registrado em ao menos 5 estações de monitoramento, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória o sismólogo do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, Bruno Collaço. Este, segundo ele, seria o terceiro já registrado este ano na capital capixaba, com magnitude variando entre 1,5 e 2.