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ABALO SÍSMICO

Estações de monitoramento registram em Vitória tremor de terra

Ouça as explicações do sismólogo do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, Bruno Collaço

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 jul 2020 às 11:46
O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo confirmou que a cidade de Vitória registrou um tremor de magnitude 1.9 (preliminar) nesta quinta-feira (02), às 13:24 (horário local). O tremor foi registrado em ao menos 5 estações de monitoramento, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória o sismólogo do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, Bruno Collaço. Este, segundo ele, seria o terceiro já registrado este ano na capital capixaba, com magnitude variando entre 1,5 e 2.
Pequenos abalos no Brasil são comuns, entretanto nem sempre são percebidos pela população. Como o epicentro deste sismo está no meio da cidade de Vitória, acaba sendo mais perceptível. Normalmente esses tremores são causados por pressões geológicas naturais presentes na crosta terrestre.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Collaço - 03-07-20

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