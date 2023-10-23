Estacionamento rotativo volta a ser cobrado em Vila Velha; saiba como funciona

Estacionamento rotativo em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

A cobrança do estacionamento rotativo em ruas de Vila Velha foi retomada nesta segunda-feira (23). Intitulado de “Zona Azul”, o rotativo vai funcionar inicialmente para vagas no Polo de Moda Glória. Nas próximas semanas a cobrança deverá voltar também para vagas localizadas no Centro. As taxas de cobrança para cada 15 minutos serão de R$ 0,50 para carros e R$ 0,25 para motos. A fiscalização será feita pela Guarda Municipal. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Defesa Social de Vila Velha, Major Rogério Gomes dos Santos detalha o serviço.

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- A fiscalização será feita por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha que utilizarão uma viatura equipada com câmeras para fazer a leitura da placas dos veículos. As viaturas também serão adaptadas com um sistema de muralha eletrônica, que detectará veículos com restrição de furto ou roubo

- A tarifa do rotativo poderá ser paga através do aplicativo "Vaga Legal"; em 42 pontos de vendas do comércio local da Glória ou pelo QR Code que será disponibilizado nas placas do próprio rotativo

- As taxas para cada 15 minutos serão de R$ 0,50 para carros e R$ 0,25 para motos. O tempo máximo de permanência na vaga será de três horas, sem possibilidade de prorrogar ou renovar esse tempo.

Isenção

Os moradores dos bairros contemplados que moram em edifícios sem vaga de garagem, que deixam os veículos nas ruas, terão de realizar o pedido de isenção do Zona Azul, na sede da Prefeitura de Vila Velha

Idosos e pessoas com mobilidade reduzida também terão isenção de taxa, desde que estejam estacionados nas vagas destinadas a esses públicos e que estejam com as credenciais visíveis nos veículos. Credenciais fornecidas por outros municípios também têm validade em Vila Velha. Tanto o idoso, quanto a pessoa com a mobilidade reduzida também precisarão indicar no aplicativo que estarão utilizando a vaga, mas nestes casos o valor não será cobrado

Serviço

Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Sábados, das 8h às 13h

Domingo e feriados, não será cobrado.