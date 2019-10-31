Estacionamento na Avenida Leitão da Silva segue indefinido

As obras de ampliação da Avenida Leitão da Silva estão praticamente concluídas e seguem para as etapas finais de asfaltamento de trechos, sinalização e jardinagem, antes da entrega prevista para novembro. Segundo o Diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, com a entrega da via ampliada será possível desafogar o trânsito da Avenida Reta da Penha. A Leitão da Silva, no entanto, ainda segue com uma indefinição: se será possível ou não estacionar ao longo da avenida. Muitas das vagas de estacionamento existentes foram eliminadas com o projeto das novas calçadas. O diretor do DER explicou que esta decisão será tomada em conjunto com a prefeitura de Vitória e após ouvir também comerciantes da região.