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FIM DA OBRA

Estacionamento na Avenida Leitão da Silva segue indefinido

A data para a entrega das obras da avenida está mantida para novembro

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 12:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 out 2019 às 12:27
As obras de ampliação da Avenida Leitão da Silva estão praticamente concluídas e seguem para as etapas finais de asfaltamento de trechos, sinalização e jardinagem, antes da entrega prevista para novembro. Segundo o Diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, com a entrega da via ampliada será possível desafogar o trânsito da Avenida Reta da Penha. A Leitão da Silva, no entanto, ainda segue com uma indefinição: se será possível ou não estacionar ao longo da avenida. Muitas das vagas de estacionamento existentes foram eliminadas com o projeto das novas calçadas. O diretor do DER explicou que esta decisão será tomada em conjunto com a prefeitura de Vitória e após ouvir também comerciantes da região. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Cesar Maretto - 31-10-19

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