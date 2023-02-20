Estacionamento irregular em vagas de idosos e pessoas com deficiência aumenta 120% em um ano

O número de pessoas flagradas irregularmente nos locais destinados ao estacionamento de idosos e pessoas com deficiência cresceu 120% em um ano. Somente em janeiro foram registrados 36 autos de infração por desrespeito às vagas destinadas a essas pessoas. No ano passado, no mesmo período foram registrados 17 autos de infração. Sobre o trabalho de fiscalização e o que diz a legislação em casos como esse, vamos conversar com o Gerente de operação e fiscalização de trânsito da Prefeitura de Vitória, Bruno Xavier. Acompanhe.