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Desrespeito em Vitória

Estacionamento irregular em vagas de idosos e pessoas com deficiência aumenta 120% em um ano

Esse ano, só em janeiro, já são 36 ocorrências. Em 2022, no mesmo período, foram registrados 17 autos de infração

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 10:59

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

20 fev 2023 às 10:59
Estacionamento, vaga, especial, idosos, pessoas com deficiência
Estacionamento, vaga, especial, idosos, pessoas com deficiência Crédito: PMV/Samira Gasparini
O número de pessoas flagradas irregularmente nos locais destinados ao estacionamento de idosos e pessoas com deficiência cresceu 120% em um ano. Somente em janeiro foram registrados 36 autos de infração por desrespeito às vagas destinadas a essas pessoas. No ano passado, no mesmo período foram registrados 17 autos de infração. Sobre o trabalho de fiscalização e o que diz a legislação em casos como esse, vamos conversar com o Gerente de operação e fiscalização de trânsito da Prefeitura de Vitória, Bruno Xavier. Acompanhe.
ENTREVISTA PATRICIA VALLIM - BRUNNO XAVIER - 20-02-23

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