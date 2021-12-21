Estabelecimento que não exigir passaporte da vacina será interditado e evento interrompido

A secretaria de Estado da Saúde está recomendando que os municípios apresentem um calendário de fiscalização e interditem eventos ou estabelecimentos que não estejam atuando na exigência do passaporte de vacinação para a Covid-19. Segundo Nésio Fernandes, a orientação é para que o local seja interditado e o evento interrompido. Nesta terça-feira (21), em entrevista à CBN Vitória, Nésio Fernandes disse que a terceira onda da Covid-19 e o lockdown foram os momentos mais difíceis deste ano de 2021. E para 2022, "não quero mais contar óbitos", diz o secretário, fazendo um apelo para que a população se vacine.