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Retrospectiva e Perspectiva

Estabelecimento que não exigir passaporte da vacina será interditado e evento interrompido

O alerta é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que recomendará fiscalização por parte dos municípios

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 12:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 dez 2021 às 12:16
Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Espírito Santo
Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Espírito Santo Crédito: Pedro Cunha
A secretaria de Estado da Saúde está recomendando que os municípios apresentem um calendário de fiscalização e interditem eventos ou estabelecimentos que não estejam atuando na exigência do passaporte de vacinação para a Covid-19. Segundo Nésio Fernandes, a orientação é para que o local seja interditado e o evento interrompido. Nesta terça-feira (21), em entrevista à CBN Vitória, Nésio Fernandes disse que a terceira onda da Covid-19 e o lockdown foram os momentos mais difíceis deste ano de 2021. E para 2022, "não quero mais contar óbitos", diz o secretário, fazendo um apelo para que a população se vacine. 
Entrevista Fernanda Queiroz -Nésio Fernandes -21-12-21.mp3

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