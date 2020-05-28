Esquiva Falcão: boxeador olímpico faz entregas de pizzas na pandemia

Já imaginou pedir uma pizza em delivery e surge na sua porta um dos maiores nomes do boxe fazendo a entrega? Direto de Vila Velha, o boxeador Esquiva Falcão, medalhista de prata na Olimpíada de Londres-2012, tem ajudado a manter a renda familiar, junto à esposa Suelen, com a entrega de mini pizzas na Grande Vitória.

Com os esportes ainda parados e sem poder lutar atualmente, o atleta, de 30 anos, resolveu colocar a mão na massa e ajudar na fabricação e entrega de minipizzas feitas por ele e pela esposa. Ele está sem lutar desde fevereiro deste ano, quando venceu o argentino Jorge Daniel Miranda. Agora, com o talento da esposa, ele conseguiu uma forma de manter a renda familiar em tempos de crise.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Esquiva Falcão - 28-05-20

Biografia:

Esquiva Falcão nasceu em Vitória (ES), no dia 12 de dezembro de 1989.

É filho do ex-pugilista Adegard Câmara Florentino, conhecido como Touro Moreno, uma lenda da modalidade.

O pugilista ganhou medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos de 2010, em Medellin, e no Mundial Amador, em 2011.

Mas o grande resultado do capixaba foi nas Olimpíadas de Londres 2012.

Esquiva tornou-se o primeiro pugislista brasileiro a participar de uma final olímpica e saiu da terra da rainha conquistando a medalha de prata.

O brasileiro derrotou o russo Soltan Migitinov nas oitavas de final, o húngaro Zoltán Harcsa nas quartas, o inglês Anthony Ogogo nas semifinais, perdendo apenas um combate, para o japonês Ryota Murata, na disputa pelo ouro.