Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Esquema ilegal movimentou R$ 26 milhões em vendas de celulares por empresas laranjas no ES
Economia

Esquema ilegal movimentou R$ 26 milhões em vendas de celulares por empresas laranjas no ES

Ouça detalhes na entrevista com a auditora fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, Sarah Vantil

Publicado em 03 de Março de 2022 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 mar 2022 às 11:36
Smartphone - pexels
Smartphone Crédito: pexels
Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) identificaram recentemente uma movimentação de R$ 26 milhões em vendas de telefones celulares, todas realizadas por empresas laranjas. O esquema ilegal foi constatado durante a operação "Ligação Obscura", focada na venda de telefones celulares sem notas fiscais.
Os R$ 26 milhões foram movimentados por 21 empresas, do início do ano passado até agora. A maior parte das empresas está localizada na Grande Vitória. As 21 empresas tiveram suas inscrições estaduais cassadas. Ouça detalhes na entrevista com a auditora fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, Sarah Vantil. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sarah Vantil - 03-03-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados