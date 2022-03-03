Esquema ilegal movimentou R$ 26 milhões em vendas de celulares por empresas laranjas no ES

Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) identificaram recentemente uma movimentação de R$ 26 milhões em vendas de telefones celulares, todas realizadas por empresas laranjas. O esquema ilegal foi constatado durante a operação "Ligação Obscura", focada na venda de telefones celulares sem notas fiscais.

Os R$ 26 milhões foram movimentados por 21 empresas, do início do ano passado até agora. A maior parte das empresas está localizada na Grande Vitória. As 21 empresas tiveram suas inscrições estaduais cassadas. Ouça detalhes na entrevista com a auditora fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, Sarah Vantil.