Esquema de segurança para segundo turno terá mais de 1.170 agentes na Serra

Para o segundo turno das Eleições 2024 na Serra, marcado para o próximo domingo (27), o maior colégio eleitoral do Espírito Santo contará com um esquema de segurança com mais de 1.170 agentes nas ruas. O planejamento é realizado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e prevê um efetivo total de 1.179 agentes das Polícias Militar, Federal, Rodoviária Federal, Científica e Civil, além de integrantes da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Casa Militar, Agência Brasileira de Inteligência, Cesan e EDP. O objetivo é garantir segurança aos eleitores e eleitoras que se dirigirão às urnas das 8h às 17h. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Integração Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Márcio Celante, detalha como funcionará o esquema. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Marcio Celante.mp3