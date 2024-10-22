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Eleições 2024

Esquema de segurança para segundo turno terá mais de 1.170 agentes na Serra

Ouça entrevista com o subsecretário de Integração Institucional da Sesp, coronel Márcio Celante

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 out 2024 às 10:50
Votação, eleições, urna eletrônica
Votação, eleições, urna eletrônica Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE
Para o segundo turno das Eleições 2024 na Serra, marcado para o próximo domingo (27), o maior colégio eleitoral do Espírito Santo contará com um esquema de segurança com mais de 1.170 agentes nas ruas. O planejamento é realizado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e prevê um efetivo total de 1.179 agentes das Polícias Militar, Federal, Rodoviária Federal, Científica e Civil, além de integrantes da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Casa Militar, Agência Brasileira de Inteligência, Cesan e EDP. O objetivo é garantir segurança aos eleitores e eleitoras que se dirigirão às urnas das 8h às 17h. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Integração Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Márcio Celante, detalha como funcionará o esquema. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Marcio Celante.mp3

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