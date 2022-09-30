Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Esquema de segurança no ES contará com a participação de quase 7 mil agentes
Eleições 2022

Esquema de segurança no ES contará com a participação de quase 7 mil agentes

No Estado, são 51 zonas eleitorais e 1.703 locais de votação

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 set 2022 às 11:22
Fachada SESP
Fachada SESP Crédito: Divulgação
Quase 7 mil agentes de segurança – entre policiais de diversas corporações, agentes das guardas municipais e militares do Corpo de Bombeiros, totalizando 6.600 profissionais – vão atuar no reforço da segurança no Espírito Santo no 1º turno das eleições 2022, que acontece neste domingo (2). No Estado, são 51 zonas eleitorais e 1.703 locais de votação. Nesse esquema, também haverá um Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC), localizado em Bento Ferreira, Vitória, que funcionará a partir das 7h, com previsão de monitoramento até o fim da apuração dos votos. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Integração Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Coronel Antônio Marcos de Souza Reis, detalha as ações. 
Entrevisra - Fernanda Queiroz - Coronel Antônio Marcos de Souza Reis - 30-09-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados