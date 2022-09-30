Esquema de segurança no ES contará com a participação de quase 7 mil agentes

Quase 7 mil agentes de segurança – entre policiais de diversas corporações, agentes das guardas municipais e militares do Corpo de Bombeiros, totalizando 6.600 profissionais – vão atuar no reforço da segurança no Espírito Santo no 1º turno das eleições 2022, que acontece neste domingo (2). No Estado, são 51 zonas eleitorais e 1.703 locais de votação. Nesse esquema, também haverá um Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC), localizado em Bento Ferreira, Vitória, que funcionará a partir das 7h, com previsão de monitoramento até o fim da apuração dos votos. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Integração Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Coronel Antônio Marcos de Souza Reis, detalha as ações.