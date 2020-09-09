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Esportes: treinos e competições liberados no ES, mas sem público

Ouça as explicações do secretário de Estado de Esportes, Júnior Abreu

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 11:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 set 2020 às 11:01
As secretarias de Estado de Esporte e de Saúde liberaram os treinamentos e a realização de competições nas praças esportivas do Espírito Santo a partir deste mês de setembro. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quarta-feira (09), o secretário de Esportes do Estado, Júnior Abreu, explicou que para que as competições aconteçam, elas precisam estar de acordo com as recomendações das Confederações das modalidades esportivas, do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde municipais. Além disso, devem ocorrer sem a presença de público. Dentre as normas de segurança e higiene, a portaria prevê o controle de fluxo de pessoas e criação de espaços de limpeza de materiais utilizados pelos atletas. Além disso, estabelecer horários de treinamento escalonados, ou seja, em horários e períodos espaçados para que não haja concentração de pessoas; realizar o controle diário de temperatura das pessoas na entrada do Centro de Treinamento e deve ser disponibilizado álcool em gel nos ginásios e a higienização dos atletas deve ser feita em casa. Confira as explicações!
Entrevista - Júnior Abreu

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