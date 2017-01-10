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ENTREVISTA

"Espírito Santo vive estado de alerta", diz Secretário de Justiça no ES

O secretário Estadual de Justiça, Walace Pontes, ainda afirmou que, atualmente, um presidiário custa, em média, R$ 1.750,00 reais ao Estado

Publicado em 10 de Janeiro de 2017 às 10:20

Publicado em 

10 jan 2017 às 10:20
Diante dos episódios que envolvem a crise do sistema penitenciário, em especial, na região do norte do Brasil, o secretário Estadual de Justiça, Walace Pontes, afirmou, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que o Espírito Santo "vive em estado de alerta" sobre a possibilidade da influência de gangues em território capixaba. O secretário descarta, até o momento, a presença direta de membros das gangues do norte do país no Espírito Santo. Contudo, segundo o secretário, o "estado de alerta" faria parte de um plano de vigilância para o Estado.
O secretário ainda afirmou que, atualmente, um presidiário custa, em média, R$ 1.750,00 reais ao Estado. "Também temos que pensar na ressocialização destes presidiários. Não queremos criar monstros e voltar ao passado. Temos que tratá-los socialmente", destacou.
Entrevista - Patricia Vallim - Walace Ponte - 10-01-17

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