"Espírito Santo vive estado de alerta", diz Secretário de Justiça no ES

Diante dos episódios que envolvem a crise do sistema penitenciário, em especial, na região do norte do Brasil, o secretário Estadual de Justiça, Walace Pontes, afirmou, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que o Espírito Santo "vive em estado de alerta" sobre a possibilidade da influência de gangues em território capixaba. O secretário descarta, até o momento, a presença direta de membros das gangues do norte do país no Espírito Santo. Contudo, segundo o secretário, o "estado de alerta" faria parte de um plano de vigilância para o Estado.