Espírito Santo vai sediar conferência internacional sobre técnica apliacada em 'mumificação' de corpos humanos

Vitória vai sediar no início do segundo semestre, deste ano, a XI Conferência Internacional Interina de Plastinação, de acordo com o professor de anatomia e neuroanatomia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Athelson Stefanon Bittencourt. A plastinação, conhecida popularmente como “mumificação de corpos”, é a técnica mais avançada em conservação de peças biológicas. O conceito foi desenvolvido na Alemanha. Criador e coordenador do Museu de Ciências da Vida na Ufes, onde será realizada a conferência, Athelson Stefanon destaca que estudiosos e conferencistas de pelos menos quatro continentes oito países estarão presentes em quatro dias do evento que tem o objetivo de ajudar a desenvolver a técnica entre a comunidade científica brasileira.“Queremos permitir o acesso de pesquisadores brasileiros, dirigentes de laboratórios e instituições, que eles possam aprender essa técnica e implantá-la em suas respectivas regiões. Isso pode ajudar a melhorar o ensino da anatomia, patologia, zoologia e botânica, por exemplo, pois essa é uma técnica que pode ser aplicada em várias áreas de conhecimento”, explicou o professor em entrevista à Rádio CBN Vitória . O Brasil possui, atualmente, três laboratórios de plastinação localizados na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e na Ufes. Para obter outras informações acesso web2.ufes.br/corpohumano
Entrevista - Professor Athelson Stefanon Bittencourt - 28-03-15