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Dengue no ES

Espírito Santo teve explosão de casos de dengue em 2023

Foram 191.131 casos, 813,2% a mais do que em 2022, um recorde para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 11:38

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 jan 2024 às 11:38
Dengue, mosquito da dengue
Dengue, mosquito da dengue Crédito: Freepik
Em 2023, o Estado do Espírito Santo registrou uma explosão de casos de dengue. Ao longo dos meses, foram registrados 191.131 casos, 813,2% a mais do que no ano anterior, um recorde para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O número de mortes também foi marcante: 98 pessoas perderam a vida para a doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypt. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde Orlei Cardoso faz um balanço do ano passado e conta o que deve ser feito para que o cenário mude em 2024. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Orlei Cardoso - 09-01-24

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