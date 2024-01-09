Espírito Santo teve explosão de casos de dengue em 2023

Em 2023, o Estado do Espírito Santo registrou uma explosão de casos de dengue. Ao longo dos meses, foram registrados 191.131 casos, 813,2% a mais do que no ano anterior, um recorde para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O número de mortes também foi marcante: 98 pessoas perderam a vida para a doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypt. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde Orlei Cardoso faz um balanço do ano passado e conta o que deve ser feito para que o cenário mude em 2024. Ouça a conversa completa!