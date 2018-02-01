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ENTREVISTAS

Espírito Santo terá nova lista de espécies ameaçadas de extinção

Atualmente são reconhecidas 753 espécies de plantas e 208 espécies de animais ameaçados no Espírito Santo

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 18:59

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

01 fev 2018 às 18:59
Uma nova lista de espécies ameaçadas de extinção no Espírito Santo será entregue em 2018. A última relação da lista é de 2007 e o objetivo é identificar as espécies que correm risco de desaparecer e traçar estratégias de conservação dessas populações. Atualmente são reconhecidas 753 espécies de plantas e 208 espécies de animais ameaçados no Espírito Santo. Entre as plantas, as orquídeas possuem os maiores números de espécies ameaçadas, enquanto para a fauna as aves são as que correm perigo. Nesta edição do CBN Cotidiano, o secretário estadual de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, traz mais detalhes do tema. Confira!
 
Entrevista - Fabio Botacin - Aladin Cerqueira - 01-02-18.mp3

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