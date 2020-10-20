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COVID-19

Espírito Santo terá capacidade de vacinar 1 milhão de pessoas por mês

Esta é a expectativa do secretário de Estado da Saúde, Nesio Fernandes, em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 12:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 out 2020 às 12:30
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou nesta terça-feira (20), em entrevista à CBN Vitória, que o Estado iniciou uma prospecção junto ao laboratório norte-americano Pfizer que poderá resultar em uma negociação para a compra da vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela farmacêutica. As negociações seguem um acordo de confidencialidade, mas segundo Nésio Fernandes, a aquisição de doses da Pfizer seria uma dos caminhos para imunizar a população capixaba caso ocorram falhas no Plano Nacional de Imunização, que é coordenado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a secretaria de Estado da Saúde, o Espírito Santo se organiza para vacinar até 1 milhão de habitantes por mês. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nesio Fernandes - 20-10-20

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