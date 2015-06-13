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POTENCIAL ADORMECIDO

Espírito Santo tem patrimônio cultural e arquitetônico ainda invisível ao turismo

O alerta é do diretor Fernando Pratti que lança filme sobre a colonização européia no território capixaba

Publicado em 13 de Junho de 2015 às 16:47

Publicado em 

13 jun 2015 às 16:47
Resgatar a história e os traços étnicos, culturais e arquitetônicos da colonização europeia no Espírito Santo através da hidrovia do rio Santa Maria da Vitória. Essa é a proposta do documentário "Porto do Cachoeiro", que estreia neste domingo (14), às 16 horas, no Centro Cultural Sesc Glória. O vídeo se desenvolve ao longo das rotas da imigração e mostra paisagens, sítios rurais, comunidades históricas e o patrimônio arquitetônico remanescente da colonização europeia nos municípios de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa.
Em entrevista ao programa CBN Vitória, o diretor e roteirista da produção, Fernando Pratti, revela que sua motivação pelo tema veio da história da colonização dessa região, que começa a partir do planejamento de Dom Pedro II, viabilizado através da congregação de esforços entre os canoeiros do Santa Maria (ex-escravos) e imigrantes de nove etnias europeias. Fernando avalia ainda que a divulgação do local é importante para os patrimônios cultural e arquitetônico também como potencialidade turística. "O vídeo poderá ser utilizado para divulgação de potencialidades e também como roteiro de viagem". Ouça:
Entrevista - Fernando Pratti - 13-06-2015

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