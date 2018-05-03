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ENTREVISTA

Espírito Santo tem 2002 motoristas com CNH Digital, diz Detran

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 13:30

Publicado em 

03 mai 2018 às 13:30
A emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital está disponível em todo o país, segundo a informação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa pública que desenvolve o sistema, após a entrada de dados do estado do Rio de Janeiro. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) disponibilizou o serviço antes do prazo final aos seus condutores - o que colocou o acesso disponível aos condutores logo no início
Em entrevista ao programa CBN Vitória, o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza Oliveira, ressaltou que a versão eletrônica da CNH contém todas as informações dispostas no documento impresso, garantindo a autenticidade. Segundo ele, apenas o motorista que tem a habilitação impressa com o chamado QR Code, pode fazer a solicitação da versão digital do documento - sem esse cógido, não há como fazer a inscrição no sistema do Denatran. 
"Desde maio de 2017, o Detran já emitiu 356.386 habilitações, sendo que 2.002 condutores fizeram o cadastramento para ter a CNH Digital", informou. 
José Eduardo de Souza Oliveira explicou que o motorista deve fazer o cadastro a partir do momento que baixar o aplicativo CNH Digital, onde ele colocar um e-mail e seguir os passos seguintes que serão enviados. Não há necessidade de ir pessoalmente a nenhum posto do Detran ou Ciretran, afirmou o diretor. Ouça os detalhes na íntegra na entrevista abaixo:
Entrevista - Fabio Botacin - José Eduardo de Souza Oliveira - 03-05-18
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