Espírito Santo se junta à Desportiva na série D do Brasileirão

O time do Espírito Santo será o segundo representante capixaba na Série D do Brasileirão ano que vem, que começa em maio. Os jornalistas Eduardo Dias e André Rodrigues comentam neste quadro a aposta da Desportiva, o primeiro classificado para a disputa, em busca de patrocinadores. "Se tentou uma parceria com São Paulo, mas o grande problema é que os jogadores que pertencem ao São Paulo não querem vir jogar no Espírito Santo", complementa André Rodrigues. Ouça na íntegra o bate-papo: