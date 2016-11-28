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ARQUIBANCADA CBN

Espírito Santo se junta à Desportiva na série D do Brasileirão

Além disso, o Palmeiras se consagra campeão da série A do Brasileirão com uma rodada de antecedência

Publicado em 28 de Novembro de 2016 às 15:23

Publicado em 

28 nov 2016 às 15:23
O time do Espírito Santo será o segundo representante capixaba na Série D do Brasileirão ano que vem, que começa em maio. Os jornalistas Eduardo Dias e André Rodrigues comentam neste quadro a aposta da Desportiva, o primeiro classificado para a disputa, em busca de patrocinadores. "Se tentou uma parceria com São Paulo, mas o grande problema é que os jogadores que pertencem ao São Paulo não querem vir jogar no Espírito Santo", complementa André Rodrigues. Ouça na íntegra o bate-papo:
Arquibancada CBN - 28-11-16.mp3

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