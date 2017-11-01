Espírito Santo registrou 3.494 casos de sífilis adquirida em 2016

No ano de 2015 foram registrados no Estado do Espírito Santo 2.526 casos de sífilis adquirida, 1.041 casos de sífilis em gestantes e 600 casos de sífilis congênita. Já em 2016, o Estado registrou 3.494 casos de sífilis adquirida, 1.183 casos de sífilis em gestantes e 673 casos de sífilis congênita. Os números chamam a atenção porque a sífilis pode não manifestar sintomas e, diante desse cenário, a prevenção é considerada fundamental para o paciente. Nesta edição do CBN Cotidiano, a coordenadora do Programa Estadual de DST/AIDS, Sandra Fagundes, explica o assunto. Confira!