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Espírito Santo registrou 3.494 casos de sífilis adquirida em 2016

Os números chamam a atenção porque a sífilis pode não manifestar sintomas e, diante desse cenário, a prevenção é considerada fundamental

Publicado em 01 de Novembro de 2017 às 18:45

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

01 nov 2017 às 18:45
No ano de 2015 foram registrados no Estado do Espírito Santo 2.526 casos de sífilis adquirida, 1.041 casos de sífilis em gestantes e 600 casos de sífilis congênita. Já em 2016, o Estado registrou 3.494 casos de sífilis adquirida, 1.183 casos de sífilis em gestantes e 673 casos de sífilis congênita. Os números chamam a atenção porque a sífilis pode não manifestar sintomas e, diante desse cenário, a prevenção é considerada fundamental para o paciente. Nesta edição do CBN Cotidiano, a coordenadora do Programa Estadual de DST/AIDS, Sandra Fagundes, explica o assunto. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Sandra Fagundes - 01-11-17.mp3

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