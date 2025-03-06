Espírito Santo registra segundo caso de dengue tipo 3: quais os riscos e o que isso significa?

A nova circulação do vírus da dengue tipo 3 no Espírito Santo foi confirmada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espirito Santo (Lacen/ES), da Secretaria da Saúde (Sesa). O Espírito Santo havia registrado a circulação do sorotipo 3 da dengue há dez anos. O primeiro caso confirmado foi de uma mulher de 19 anos, moradora de Vitória. O segundo caso é de um homem, morador de Santa Maria de Jetibá. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário da Saúde do Espírito Santo, Tyago Hoffmann, explica o que isso significa e de que maneira a Sesa se mobiliza para amenizar os riscos. Ouça a conversa completa!