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Saúde

Espírito Santo registra segundo caso de dengue tipo 3: quais os riscos e o que isso significa?

Ouça entrevista com o secretário da Saúde do Espírito Santo, Tyago Hoffmann

Publicado em 06 de Março de 2025 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mar 2025 às 10:38
Dengue já registrou 25 mil notificações no ES em 2025
Dengue já registrou 44 mil notificações no ES em 2025 Crédito: Pixabey
A nova circulação do vírus da dengue tipo 3 no Espírito Santo foi confirmada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espirito Santo (Lacen/ES), da Secretaria da Saúde (Sesa). O Espírito Santo havia registrado a circulação do sorotipo 3 da dengue há dez anos. O primeiro caso confirmado foi de uma mulher de 19 anos, moradora de Vitória. O segundo caso é de um homem, morador de Santa Maria de Jetibá. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário da Saúde do Espírito Santo, Tyago Hoffmann, explica o que isso significa e de que maneira a Sesa se mobiliza para amenizar os riscos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Tyago Hoffmann - 06-03-25.mp3

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