Espírito Santo registra maior número de mortes por afogamentos

Segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), o ano de 2023 registrou a maior incidência de óbitos por afogamento nos últimos cinco anos no Estado. Ao todo, 168 pessoas morreram afogadas nos últimos doze meses. Com o aumento das temperaturas no verão e o aumento na procura por praias, piscinas e lugares para se refrescar, os cuidados com os riscos de afogamento se tornam ainda mais indispensáveis. Em entrevista à CBN Vitória, a capitã do Corpos de Bombeiros do Espírito Santo e especialista em salvamento aquático, Gabriela Andrade, explica o que pode ser feito para mudar estes números. Ouça a conversa completa!