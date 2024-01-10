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Espírito Santo registra maior número de mortes por afogamentos

Ouça  a capitã do Corpos de Bombeiros do Espírito Santo e especialista em salvamento aquático, Gabriela Andrade

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 11:29

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

10 jan 2024 às 11:29
Homem na Praia de Itaparica, em Vila Velha, diante de placa de risco de afogamento
Placa de risco de afogamento Crédito: Ricardo Medeiros
Segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), o ano de 2023 registrou a maior incidência de óbitos por afogamento nos últimos cinco anos no Estado. Ao todo, 168 pessoas morreram afogadas nos últimos doze meses. Com o aumento das temperaturas no verão e o aumento na procura por praias, piscinas e lugares para se refrescar, os cuidados com os riscos de afogamento se tornam ainda mais indispensáveis. Em entrevista à CBN Vitória, a capitã do Corpos de Bombeiros do Espírito Santo e especialista em salvamento aquático, Gabriela Andrade, explica o que pode ser feito para mudar estes números. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Gabriela Andrade - 10-01-24

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