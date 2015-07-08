Espírito Santo registra chegada de pinguins ao litoral antes do esperado

Mais de sete pinguins-de-magalhães, vindos da Argentina, estão em tratamento no Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM), em Cariacica. Os animais começaram a chegar ao mar capixaba no final de junho e foram resgatados em Vila Velha, Linhares e Anchieta. Somando esses sete, o litoral do Espírito Santo já registrou a chegada de 28 animais neste ano.

Chama atenção que os pinguins deveriam começar a chegar ao litoral apenas em julho, mas adiantaram a vinda ao estado. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o médico veterinário Luis Felipe Mayorga, do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), uma série de fatores deveria ser analisado para se chegar a uma conclusão sobre esses registros fora de época.

Ele alerta que se alguém encontrar algum pinguim nas praias, não deve coloca-lo em ambientes com gelo. "Isso leva o animal a morte", destacou. Ouça a entrevista na íntegra: