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28 REGISTROS

Espírito Santo registra chegada de pinguins ao litoral antes do esperado

Chama atenção que os pinguins deveriam começar a chegar ao litoral apenas em julho

Publicado em 07 de Julho de 2015 às 22:08

Publicado em 

07 jul 2015 às 22:08
Mais de sete pinguins-de-magalhães, vindos da Argentina, estão em tratamento no Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM), em Cariacica. Os animais começaram a chegar ao mar capixaba no final de junho e foram resgatados em Vila Velha, Linhares e Anchieta. Somando esses sete, o litoral do Espírito Santo já registrou a chegada de 28 animais neste ano.
Chama atenção que os pinguins deveriam começar a chegar ao litoral apenas em julho, mas adiantaram a vinda ao estado. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o médico veterinário Luis Felipe Mayorga, do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), uma série de fatores deveria ser analisado para se chegar a uma conclusão sobre esses registros fora de época.
Ele alerta que se alguém encontrar algum pinguim nas praias, não deve coloca-lo em ambientes com gelo. "Isso leva o animal a morte", destacou. Ouça a entrevista na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Luiz Fernando - 07-07-15

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