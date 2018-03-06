Espírito Santo produz o primeiro azeite genuinamente capixaba

O Espírito Santo produziu o seu primeiro azeite puro, sob a orientação do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A primeira colheita expressiva foi realizada no município de Santa Teresa.

Batizado pelo escritório local do Incaper de Santa Teresa de “Esmeralda Capixaba”, o produto final tem origem de mudas plantadas em 2012, em uma Unidade de Observação localizada na comunidade de Alto Caldeirão, em Santa Teresa, com altitude média de 830m e de oito plantas em uma propriedade no Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante. O diretor Técnico do Incaper, Mauro Rossoni Junior, explica que as condições para o plantio exigem pelo menos 200 horas de temperatura abaixo dos 12 graus.