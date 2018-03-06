Espírito Santo produz o primeiro azeite genuinamente capixaba

O Espírito Santo produziu o seu primeiro azeite puro, sob a orientação do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A primeira colheita expressiva foi realizada no município de Santa Teresa.
Foram colhidos aproximadamente 150 kg de azeitonas. A produção foi de aproximadamente 50 embalagens de 250 ml de azeite de baixa acidez, com aroma e sabor diferenciados.
Batizado pelo escritório local do Incaper de Santa Teresa de “Esmeralda Capixaba”, o produto final tem origem de mudas plantadas em 2012, em uma Unidade de Observação localizada na comunidade de Alto Caldeirão, em Santa Teresa, com altitude média de 830m e de oito plantas em uma propriedade no Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante. O diretor Técnico do Incaper, Mauro Rossoni Junior, explica que as condições para o plantio exigem pelo menos 200 horas de temperatura abaixo dos 12 graus.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Mauro Rossoni Junior - 06-03-18