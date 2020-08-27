Espírito Santo perde mais de 3 mil lojas na pandemia, diz Fecomércio

Promoção no comércio Crédito: Vitor Jubini

A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus continua a trazer impacto à economia brasileira e capixaba. Entre os meses de abril a junho, o comércio capixaba perdeu 3.220 estabelecimentos comerciais com vínculos empregatícios. No mesmo período, o comércio eliminou cerca de 7 mil de empregos formais no Estado. É o que aponta o levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) a pedido da CBN Vitória. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quinta-feira (27), Aurélio Cardoso, vice-presidente da Federação, traz um retrato do comércio capixaba ao longo desse período.

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Aurélio Cardoso - 27-08-20

"A pandemia nos impacta e a medida em que formos tendo queda do número de infectados e redução de mortes diária pela doença é que a gente pode ter o comércio mostrando reação e o cliente voltando. Enquanto isso, temos investido em promoções, por exemplo", explica.

Segundo a Fecomércio, "o saldo negativo registrado equivale a cerca de 6% do número de estabelecimentos comerciais com vínculos empregatícios no Estado verificado antes da pandemia. O comércio se viu diante de diversas medidas para contenção e prevenção da contaminação do vírus que incluiu decretos municipais e estaduais restringindo em parte ou totalmente a abertura de estabelecimentos e a circulação de pessoas, o que fez reduzir drasticamente as vendas presenciais. Essa situação ressaltou a importância das vendas por meios eletrônicos (e-commerce, delivery) como uma forma alternativa de reaver parte das vendas", aponta.