Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Espírito Santo ocupa o 8° lugar entre os Estados da Federação em número absoluto de presos
ENTREVISTA

Espírito Santo ocupa o 8° lugar entre os Estados da Federação em número absoluto de presos

Somente na Grande Vitória existem 11.844 presos, ao passo que no interior do Estado são 6.527 internos. O déficit de vagas é de cerca de cinco mil vagas, o que leva a situações como a superlotação em alguns presídios

Publicado em 04 de Novembro de 2015 às 14:34

Publicado em 

04 nov 2015 às 14:34
Apenas 63 dos 18.371 presos capixabas possuem curso superior completo. 57% deles são jovens. O levantamento é um raio-X do Sistema Prisional que mostrou que o Espírito Santo ocupa o 8º lugar entre os Estados da Federação em número absoluto de presos.
Somente na Grande Vitória existem 11.844 presos, ao passo que no interior do Estado são 6.527 internos. Assim, diante das 13.784 vagas no sistema prisional, a taxa de ocupação dos presídios capixabas está em 135,70%. 57% dos presos têm entre 18 e 34 anos e não completaram o ensino fundamental.
De acordo com a juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira, para construir uma vaga em presídio são desembolsados R$ 45 mil. Depois de ingresso no sistema, o preso passa a custar mensalmente R$ 3 mil. Atualmente 600 pessoas fazem uso de tornozeleira eletrônica, a um custo de R$ 180 mensais.
Há ainda um déficit de cerca de cinco mil vagas, o que leva a situações como a superlotação em alguns presídios, como é o caso do Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, que está abrigando três vezes mais detentos do que a sua capacidade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra. Gisele de Oliveira - 04-11-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados