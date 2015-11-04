Espírito Santo ocupa o 8° lugar entre os Estados da Federação em número absoluto de presos

Apenas 63 dos 18.371 presos capixabas possuem curso superior completo. 57% deles são jovens. O levantamento é um raio-X do Sistema Prisional que mostrou que o Espírito Santo ocupa o 8º lugar entre os Estados da Federação em número absoluto de presos.

Somente na Grande Vitória existem 11.844 presos, ao passo que no interior do Estado são 6.527 internos. Assim, diante das 13.784 vagas no sistema prisional, a taxa de ocupação dos presídios capixabas está em 135,70%. 57% dos presos têm entre 18 e 34 anos e não completaram o ensino fundamental.

De acordo com a juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira, para construir uma vaga em presídio são desembolsados R$ 45 mil. Depois de ingresso no sistema, o preso passa a custar mensalmente R$ 3 mil. Atualmente 600 pessoas fazem uso de tornozeleira eletrônica, a um custo de R$ 180 mensais.

Há ainda um déficit de cerca de cinco mil vagas, o que leva a situações como a superlotação em alguns presídios, como é o caso do Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, que está abrigando três vezes mais detentos do que a sua capacidade.