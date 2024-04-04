Espírito Santo é líder no Sudeste para cursos de ensino superior de qualidade

UFES Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Espírito Santo tem a maior proporção de cursos de ensino superior com os maiores índices de qualidade da Região Sudeste. Em 2022, 171 cursos capixabas foram avaliados e 83 receberam as mais altas notas de desempenho do Conceito Preliminar de Cursos (CPC), o que representa 48,5% dos cursos superiores do Estado. Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), os cursos de Direito, Serviço Social, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Jornalismo receberam as notas 4 e 5, segundo o Conceito Enade faixa. Em entrevista à CBN Vitória, a Secretária de Avaliação Institucional da Ufes, Leila Massaroni, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Leila Massaroni - 04-04-24

A Ufes alcançou nota 4 e está no grupo das instituições de ensino superior que tiveram melhores desempenhos no Índice Geral de Cursos (IGC) Avaliados da Instituição – indicador de qualidade calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e divulgado nesta terça-feira, 2. A escala vai de 1 (nota mais baixa) a 5 (mais elevada). A Ufes ficou entre as 27,7% das instituições localizadas nas faixas 4 e 5; outras 60,3% obtiveram nota 3, e 12% ficaram nas faixas mais baixas, com 2 e 1.

O Inep também divulgou o Conceito Preliminar de Curso (CPC), que traz uma avaliação daqueles cursos que passaram pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em 2022. O CPC de todos os cursos da Ufes foi 4. Os indicadores integram o conjunto de procedimentos e instrumentos avaliativos previstos na Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que completa 20 anos neste mês de abril.

O IGC corresponde à média das notas de todos os cursos de graduação e dos conceitos dos programas de pós-graduação stricto sensu, ponderadas pelo número de matrículas de cada curso. É realizado a cada três anos, considerando os ciclos do Enade. Já o CPC combina diferentes aspectos, como desempenho dos estudantes no Enade; valor agregado pelo curso à formação do estudante; corpo docente - número de mestres e doutores; e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo.