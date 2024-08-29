Espírito Santo ganha primeiro distrito turístico em Venda Nova do Imigrante

O Espírito Santo passa a contar com o seu primeiro distrito turístico do Estado, em Pindobas, que fica localizado estrategicamente na Rodovia Pedro Cola, em Venda Nova do Imigrante. A criação do Distrito Turístico foi viabilizada pela lei sancionada pelo governo do Estado, que instituiu a Política Estadual de Turismo. O direcionamento prevê o fortalecimento da governança e de políticas públicas, estudos de oportunidades de negócios e estímulo a investimentos, além da ampliação da infraestrutura de apoio ao turismo e desenvolvimento da oferta de produtos de experiência no turismo. Trata-se de uma iniciativa que envolve, por exemplo, além do governo do Estado, a prefeitura de Venda Nova do Imigrante, e vários atores da cadeia turística, como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES). Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!