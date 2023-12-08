Espírito Santo entra em estado de alerta por escassez de água

Torneira pingando: a ordem é economizar água no ES Crédito: Divulgação

O Espírito Santo decreta a partir sexta-feira (8) estado de alerta devido à falta de chuva e escassez de água. O anúncio foi feito durante uma coletiva realizada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) na tarde desta última quinta-feira (7). A situação mais grave está em São Mateus.

Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert explica o impacto do decreto na vida da população capixaba. Ouça a conversa completa!

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O que muda?

Estão vedadas: lavagem de vidraças, fachadas, calçadas, pisos, muros e veículos com o uso de mangueiras; Irrigação de gramados e jardins; resfriamento de telhados com umectação ou sistemas abertos de troca de calor; umectação de vias públicas e outras fontes de emissão de poeiras, exceto quando a fonte for o recurso de águas residuais tratadas.

A orientação para os cidadãos é também intensificar a disciplina de uso de água, como reaproveitar, diminuir o tempo de banho e outros.

Mudança do funcionamento do reservatório de Rio Bonito, em Santa Maria de Jetibá:

O que é: maior do ES e tem a capacidade de suprir o consumo na Grande Vitória e também a agricultura de Santa Maria.

Mudança: com a nova medida, o reservatório passar a ter a proibição de gerar energia abaixo da cota no valor de 645 metros. A cota é nível do reservatório. Este valor não prejudica a agricultura de Santa Maria e mantém abastecimento da Grande Vitória”

Impactos na agricultura:

- Está suspenso que instituição de crédito permite novos financiamentos de irrigação.

Exceção para substituir uma irrigação que passe a gastar menos.

- Irrigação em duas interfaces: irrigar somente à noite (desperdiça menos e a energia é mais barata). A exceção é para culturas mais sensíveis como verduras, legumes (olerícolas) e viveiros protegidos. Essa exceção é para até quem usa 2 hectares.

- Agricultores deverão reduzir consumo de água previamente já autorizado pela agência para irrigação em 20%.

- Produtores que têm barragens devem sempre deixar liberado 50% do volume de água que passa pela propriedade.

Penalização: