Espírito Santo entra em alerta para a gripe aviária

Gripe Aviária Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Em dezembro do ano passado o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou que iria reforçar as ações de biossegurança no País contra a Influenza aviária de alta patogenicidade (vírus H5N1) conhecida também como Gripe Aviária. De acordo com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), houve uma união de esforços com o Ministério da Agricultura (Mapa) e com a Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves) para realizar ações que buscam informar e reforçar a adoção de medidas de prevenção contra a entrada do vírus no território capixaba. O motivo, segundo o instituto, é o recente aumento de casos da gripe na América do Sul mesmo sem haver casos confirmados no Brasil. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o médico veterinário e coordenador do Programa de Sanidade Avícola do Idaf, Leandro Marinho, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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O QUE É A GRIPE AVIÁRIA?

A gripe aviária é uma doença causada pelo vírus da Influenza A que infecta as aves. É raro que a gripe aviária contamine os humanos.

QUAL O RISCO PARA OS HUMANOS?

A transmissão acontece quando humanos entram em contato com aves contaminadas, não sendo possível a infecção de uma pessoa em contato com outro indivíduo. Se contaminada por uma ave, a pessoa pode ter sintomas semelhantes aos da gripe. Mas a gripe aviária também pode provocar complicações mais graves.

COMO SE PREVENIR DA GRIPE AVIÁRIA?

Medidas de controle comuns e muito importantes são o rápido abatimento das aves infectadas e desinfecção das granjas. A Organização Mundial de Saúde recomenda cuidado no transporte de aves, proteção dos profissionais que trabalham na área, além da vacina contra a Influenza.

As consequências mais importantes da circulação da gripe aviária são os números de casos e mortes entre humanos em decorrência do vírus. Mas ao registrar um surto de gripe aviária, é normal que as aves sejam abatidas para conter os casos. Há ainda o risco de restrições comerciais entre países.