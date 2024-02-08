Espírito Santo é premiado como terceiro estado mais acolhedor do Brasil

Uma pesquisa da plataforma Booking.com elegeu o Espírito Santo como o terceiro Estado mais acolhedor do Brasil. E mais: o município de Pedra Azul também está entre os mais receptivos do país. As avaliações são de viajantes de todo o mundo. Para analisar o que esse destaque representa para o turismo capixaba, o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, conversa com a CBN Vitória. Ouça a conversa completa!