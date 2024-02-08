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Turismo

Espírito Santo é premiado como terceiro estado mais acolhedor do Brasil

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Estado de Turismo, Philipe Lemos

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 fev 2024 às 11:38
Buda de Ibiraçu, Cachoeira da Fumaça e o Convento da Penha estão na lista de votação das 7 Maravilhas do ES
Buda de Ibiraçu, Cachoeira da Fumaça e o Convento da Penha estão na lista de votação das 7 Maravilhas do ES Crédito: A Gazeta/Governo do ES/g1ES
Uma pesquisa da plataforma Booking.com elegeu o Espírito Santo como o terceiro Estado mais acolhedor do Brasil. E mais: o município de Pedra Azul também está entre os mais receptivos do país. As avaliações são de viajantes de todo o mundo. Para analisar o que esse destaque representa para o turismo capixaba, o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, conversa com a CBN Vitória. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Philipe Lemos - 08-02-24
Sobre a pesquisa
O Traveller Review Awards é um programa anual de valorização, no qual o site Booking.com reconhece a boa hospitalidade oferecida por seus parceiros, conforme demonstrado pelas notas de avaliação que os viajantes deixam após a estadia ou experiência. Os destinos devem ter pelo menos 50 acomodações elegíveis para concorrer. Mais de 220 países participam da pesquisa para premiação.
Confira aqui os vencedores da categoria “Estados mais acolhedores do país”:
1) Santa Catarina
2) Rio Grande do Sul
3) Espírito Santo
4) Alagoas
5) Rio Grande do Norte
Confira aqui os vencedores da categoria “Lugares mais acolhedores do país”:
1) São Bento do Sapucaí - SP
2) Pedra Azul - ES
3) Carrancas - MG
4) Visconde de Mauá (RJ)
5) Gonçalves - MG
6) Flecheiras - CE
7) Maraú - BA
8) Pomerode (SC)
9) Cunha - SP
10) Nova Petrópolis - RS

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