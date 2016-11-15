O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Fabiano Bonno, conta que o Espírito Santo é o primeiro estado do país com 100% de mapeamento de áreas de risco, por isso, as Defesas Civis Municipais conseguem atender as demandas de forma mais eficiente. “Não conseguimos evitar que o desastre aconteça, com excesso de chuva, não tem como evitar, mas conseguimos minimizar os efeitos desse desastre”, disse.