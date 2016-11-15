O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Fabiano Bonno, conta que o Espírito Santo é o primeiro estado do país com 100% de mapeamento de áreas de risco, por isso, as Defesas Civis Municipais conseguem atender as demandas de forma mais eficiente. “Não conseguimos evitar que o desastre aconteça, com excesso de chuva, não tem como evitar, mas conseguimos minimizar os efeitos desse desastre”, disse.
Para ele, é fundamental as defesas civis municipais avisarem aos moradores em áreas de risco antes de ocorrer essas situações. "As famílias, por sua vez, devem dar crédito aos avisos e respeitar a ordem de deixar as casas, quando for o caso”, finaliza Bonno.
Confira a entrevista completa:
Entrevista - Alexandre Lemos - Fabricio Bonno - 15-11-16