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ENTREVISTA

Espírito Santo é o primeiro estado do país com 100% de mapeamento de áreas de risco

"Não conseguimos evitar que o desastre aconteça, com excesso de chuva, não tem como evitar, mas conseguimos minimizar os efeitos desse desastre", disse

Publicado em 15 de Novembro de 2016 às 09:41

Publicado em 

15 nov 2016 às 09:41
O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Fabiano Bonno, conta que o Espírito Santo é o primeiro estado do país com 100% de mapeamento de áreas de risco, por isso, as Defesas Civis Municipais conseguem atender as demandas de forma mais eficiente. “Não conseguimos evitar que o desastre aconteça, com excesso de chuva, não tem como evitar, mas conseguimos minimizar os efeitos desse desastre”, disse.
Para ele, é fundamental as defesas civis municipais avisarem aos moradores em áreas de risco antes de ocorrer essas situações. "As famílias, por sua vez, devem dar crédito aos avisos e respeitar a ordem de deixar as casas, quando for o caso”, finaliza Bonno.
Confira a entrevista completa:
Entrevista - Alexandre Lemos - Fabricio Bonno - 15-11-16

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