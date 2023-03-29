Espírito Santo é o mais atrativo no ranking para abertura do mercado de gás

Gás natural canalizado Crédito: Agência Petrobras

Com regras bem definidas para o mercado de gás desde 2020, o Espírito Santo é destaque no levantamento sobre o assunto divulgado pela Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace) por ter legislação estadual sobre o assunto. O dado faz parte do Ranking do Mercado do Gás Livre (Relivre) que foi lançado pela entidade do setor de energia e aponta as melhores práticas do mercado e sinaliza potenciais oportunidades de aperfeiçoamento. O resultado da pesquisa realizada ao longo de 2022 e início de 2023 indicou o Espírito Santo no ranking do mais atrativo à abertura de mercado de gás. O anúncio foi realizado na sede do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), no Rio de Janeiro. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), Marcelo Antunes. fala sobre o assunto.

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A legislação estadual sancionada, em 2020, pelo governador do Estado, Renato Casagrande, prevê a diferenciação tarifária, com remuneração da distribuidora via tarifas para consumidores cativos (TUSD) e específicas para o mercado livre (TUSDe) e trata de regras para o mercado de gás voltada aos consumidores livres, autoprodutores e autoimportadores. A Lei Estadual do Mercado Livre de Gás reduz o volume do consumo mínimo exigido para migração para o mercado livre para 10 mil m³/dia, em alinhamento com o que é praticado em outros estados.

Em 2019, o atual Marco Legal do Gás natural foi sancionado por lei federal com o objetivo de fomentar a competitividade no mercado de gás natural, a partir da abertura dos elos da cadeia de valor, desde o escoamento da produção até a sua distribuição. O Ranking do Mercado do Gás Livre (Relivre) foi criado pela Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace), e elaborado em conjunto com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e com a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás (Abpip). O documento é uma ferramenta interativa para acompanhar as normas estaduais referentes à abertura do mercado livre de gás natural no Brasil. Os dados estão disponíveis no site https://relivre.com.br/ranking/

ES GÁS

A Companhia de Gás do Espírito Santo é uma empresa de economia mista, que tem como sócios o Governo do Estado com 51% e a Vibra Energia com 49%. É a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado no Espírito Santo e atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, de climatização e cogeração e termoelétrico, totalizando mais de 74.328 mil unidades consumidoras. Para ampliar a competividade da empresa, otimizar a prestação de serviços e atrair novos investidores para o Espírito Santo, neste mês de março será realizado o leilão de desestatização, marcado para o dia 31, na B3, em São Paulo (SP).