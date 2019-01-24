Espírito Santo criou 17 mil vagas de empregos em 2018

O número de vagas de emprego no Espírito Santo, em dezembro de 2018 , teve uma ampliação na ordem de 17.455 vagas. A informação é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado, nesta semana, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O principal setor responsável pela recuperação dos números do emprego no Espírito Santo foi o de serviços, um dos que mais sofreu com a crise e promoveu demissões em função da queda do consumo. Só as atividades de serviços abriram no ano passado 8.965 novas vagas com carteira assinada no Estado.

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O município da Serra, na Grande Vitória, foi destaque. A Serra é o décimo município que mais abriu vagas de emprego no ano de 2018 no Brasil. Foram 5.178 novos postos de trabalho em doze meses. O saldo da Serra considera o número de admissões (de 57.900) menos o número de desligamentos (52.722).