Espírito Santo criou 17 mil vagas de empregos em 2018

O número de vagas de emprego no Espírito Santo, em dezembro de 2018 , teve uma ampliação na ordem de 17.455 vagas. A informação é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado, nesta semana, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O principal setor responsável pela recuperação dos números do emprego no Espírito Santo foi o de serviços, um dos que mais sofreu com a crise e promoveu demissões em função da queda do consumo. Só as atividades de serviços abriram no ano passado 8.965 novas vagas com carteira assinada no Estado.
Entrevista - Fabio Botacin - Ricardo Paixão - 24-01-19.mp3
O município da Serra, na Grande Vitória, foi destaque. A Serra é o décimo município que mais abriu vagas de emprego no ano de 2018 no Brasil. Foram 5.178 novos postos de trabalho em doze meses. O saldo da Serra considera o número de admissões (de 57.900) menos o número de desligamentos (52.722).
Outros setores que foram fortemente impactos pela recessão, o comércio e a construção civil também mostraram recuperação na geração de novas vagas no Estado. No ano passado, os comércios capixabas abriram 3.628 empregos formais, com amplo destaque para o segmento varejista, que sozinho abriu 2,7 mil vagas, impulso dado pela abertura de dezenas de supermercados Estado afora. Para detalhar a análise, vamos conversar com Ricardo Paixão, economista e Presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES).