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EPIDEMIA

Espírito Santo corre risco de febre amarela urbana

A constatação é de uma pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz

Publicado em 15 de Julho de 2017 às 10:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 jul 2017 às 10:18
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta que o Brasil corre risco de que uma reintrodução do vírus da febre amarela ocorra no ambiente urbano. O estudo analisou 11 populações de mosquitos transmissores da febre amarela do Brasil, incluindo o Aedes Aegypti.
Nesse cenário, áreas como a da Grande Vitória, na região metropolitana capixaba, e da Grande Rio, na região central da capital carioca, poderiam ser afetadas com o risco de reurbanização da febre amarela com as novas mutações do mosquito transmissor da doença.
Numa entrevista concedida à jornalista Patrícia Vallim, Ricardo Lourenço, pesquisador do Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoários do Instituto Oswaldo Cruz, explicou detalhes desse estudo. Além disso, ele reafirma o alerta: a população deve reforçar a preocupação com criadores do mosquito evitando, por exemplo, deixar água acumulada.
Entrevista - Patricia Vallim - Dr. Ricardo Lourenço

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