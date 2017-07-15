Espírito Santo corre risco de febre amarela urbana

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta que o Brasil corre risco de que uma reintrodução do vírus da febre amarela ocorra no ambiente urbano. O estudo analisou 11 populações de mosquitos transmissores da febre amarela do Brasil, incluindo o Aedes Aegypti.

Nesse cenário, áreas como a da Grande Vitória, na região metropolitana capixaba, e da Grande Rio, na região central da capital carioca, poderiam ser afetadas com o risco de reurbanização da febre amarela com as novas mutações do mosquito transmissor da doença.

Numa entrevista concedida à jornalista Patrícia Vallim, Ricardo Lourenço, pesquisador do Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoários do Instituto Oswaldo Cruz, explicou detalhes desse estudo. Além disso, ele reafirma o alerta: a população deve reforçar a preocupação com criadores do mosquito evitando, por exemplo, deixar água acumulada.