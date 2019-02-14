Espírito Santo aumenta vigilância nos presídios estaduais

A transferência de 22 líderes do PCC de São Paulo, entre eles o chefe da facção, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, para presídios federais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, acendeu o sinal de alerta no Espírito Santo. Conforme informou o colunista Leonel Ximenes, no jornal A Gazeta desta quinta-feira (14), a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) aumentou o monitoramento das unidades prisionais capixabas, para que qualquer sinal de anormalidade seja identificado previamente.
Nesta edição, o subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal, Alessandro Ferreira de Souza, detalha o trabalho da Sejus para manter a segurança dos presídios capixabas, o tratamento dado a criminosos de alta periculosidade e comenta a nova portaria do Ministério da Justiça com regras mais rigorosas para visitas para presos de presídios federais de segurança máxima. Ouça.
Entrevista - John Gomes - Alessandro Ferreira - 14-02-19.mp3