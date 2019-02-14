Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Espírito Santo aumenta vigilância nos presídios estaduais

O subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal, Alessandro Ferreira de Souza, detalha o trabalho para manter a segurança dos presídios capixabas e comenta a nova portaria do Ministério da Justiça com regras mais rigorosas para visitas para presos de presídios federais de segurança máxima

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 20:39

Publicado em 

14 fev 2019 às 20:39
A transferência de 22 líderes do PCC de São Paulo, entre eles o chefe da facção, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, para presídios federais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, acendeu o sinal de alerta no Espírito Santo. Conforme informou o colunista Leonel Ximenes, no jornal A Gazeta desta quinta-feira (14), a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) aumentou o monitoramento das unidades prisionais capixabas, para que qualquer sinal de anormalidade seja identificado previamente.
Nesta edição, o subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal, Alessandro Ferreira de Souza,  detalha o trabalho da Sejus para manter a segurança dos presídios capixabas, o tratamento dado a criminosos de alta periculosidade e comenta a nova portaria do Ministério da Justiça com regras mais rigorosas para visitas para presos de presídios federais de segurança máxima. Ouça.
Entrevista - John Gomes - Alessandro Ferreira - 14-02-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados