Espírito Santo assume compromisso internacional de reflorestamento

O Espírito Santo é o primeiro estado a assinar o compromisso internacional brasileiro no reflorestamento da cobertura vegetal na Mata Atlântica. A meta é beneficiar uma área de aproximadamente a 80 mil hectares, de acordo com o secretário de Estado do Meio Ambiente, Rodrigo Júdice.

O compromisso faz parte do “Desafio 20X20” que propõe a recuperação de 20 milhões de hectares na América Latina até o ano de 2020. A adesão capixaba ao Desafio 20x20 será realizada no Segundo Fórum Global para o Crescimento Sustentável, que será realizado em Santiago, Chile, nos dias 18 e 19 de junho de 2015. Ouça a entrevista do secretário:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Paulo Rogério - Rodrigo Júdice - 29-05-15

O desmatamento da Mata Atlântica caiu 24% no período de 2013 a 2014, em comparação ao período de 2012 a 2013. Os dados são do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, divulgados pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em todo o país, foi desmatada uma área de 183 km² entre 2013 e 2014. No período anterior, entre 2012 e 2013, foram desmatados 239,5 km² dos remanescentes florestais.

Dos 17 estados que abrigam a Mata Atlântica, somente três apresentaram aumento do desmatamento: Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo. No Estado, entre 2013 e 2014, o desmatamento atingiu uma área de 20 hectares. No período anterior, esse mesmo levantamento quantificou 14 hectares, segundo o diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani. Ouça a entrevista do ambientalistas: