Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MEIO AMBIENTE

Espírito Santo assume compromisso internacional de reflorestamento

Meta é reflorestar área equivalente a 80 mil hectares de Mata Atlântica. Desmatamento na cobertura capixaba é pequeno, mas aumentou no último ano, de acordo com a SOS Mata Atlântica

Publicado em 29 de Maio de 2015 às 23:18

Publicado em 

29 mai 2015 às 23:18
O Espírito Santo é o primeiro estado a assinar o compromisso internacional brasileiro no reflorestamento da cobertura vegetal na Mata Atlântica. A meta é beneficiar uma área de aproximadamente a 80 mil hectares, de acordo com o secretário de Estado do Meio Ambiente, Rodrigo Júdice.
O compromisso faz parte do “Desafio 20X20” que propõe a recuperação de 20 milhões de hectares na América Latina até o ano de 2020. A adesão capixaba ao Desafio 20x20 será realizada no Segundo Fórum Global para o Crescimento Sustentável, que será realizado em Santiago, Chile, nos dias 18 e 19 de junho de 2015. Ouça a entrevista do secretário:
Entrevista - Paulo Rogério - Rodrigo Júdice - 29-05-15
O desmatamento da Mata Atlântica caiu 24% no período de 2013 a 2014, em comparação ao período de 2012 a 2013. Os dados são do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, divulgados pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em todo o país, foi desmatada uma área de 183 km² entre 2013 e 2014. No período anterior, entre 2012 e 2013, foram desmatados 239,5 km² dos remanescentes florestais.
Dos 17 estados que abrigam a Mata Atlântica, somente três apresentaram aumento do desmatamento: Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo. No Estado, entre 2013 e 2014, o desmatamento atingiu uma área de 20 hectares. No período anterior, esse mesmo levantamento quantificou 14 hectares, segundo o diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani. Ouça a entrevista do ambientalistas:
Entrevista - Paulo Rogério - Mario Mantovanni - 29-05-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados