"Espírito Santo Antártico": entenda os projetos que são realizados na Antártica!

Ao longo dos últimos anos, a escritora capixaba Sônia Ribeiro Pinheiro, tem se debruçado sobre o estudo da história da Patagônia e do Estreito de Magalhães, regiões austrais da América do Sul. Em suas publicações, entre os vários conteúdos da obra, são compartilhados traços geográficos e históricos da mítica região que abrange o centro sul do Chile e da Argentina, e que abriga cidades, como Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Williams, El Calafate, Ushuaia e Bariloche. Agora, ela está frente do desenvolvimento do projeto "Espírito Santo Antártico", cujo objetivo é trazer uma conexão entre o Espírito Santo e o Chile. "Fauna, flora, povos originários... Em vários aspectos temos essa conexão", explica. Inclusive, ela aponta, o Espírito Santo vai ter a construção do primeiro navio antártico do mundo, o Navio Saldanha, em Jurong. Ouça a conversa completa!