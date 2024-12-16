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Entrevista

"Espírito Santo Antártico": entenda os projetos que são realizados na Antártica!

Ouça a conversa com a escritora capixaba Sônia Ribeiro Pinheiro

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 18:48

Publicado em 

16 dez 2024 às 18:48
Patagônia argentina: um dos melhores destinos de férias para fazer fotos incríveis
Patagônia argentina: um dos melhores destinos de férias para fazer fotos incríveis Crédito: Reprodução/Instagram
Ao longo dos últimos anos, a escritora capixaba Sônia Ribeiro Pinheiro, tem se debruçado sobre o estudo da história da Patagônia e do Estreito de Magalhães, regiões austrais da América do Sul. Em suas publicações, entre os vários conteúdos da obra, são compartilhados traços geográficos e históricos da mítica região que abrange o centro sul do Chile e da Argentina, e que abriga cidades, como Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Williams, El Calafate, Ushuaia e Bariloche. Agora, ela está frente do desenvolvimento do projeto "Espírito Santo Antártico", cujo objetivo é trazer uma conexão entre o Espírito Santo e o Chile. "Fauna, flora, povos originários... Em vários aspectos temos essa conexão", explica. Inclusive, ela aponta, o Espírito Santo vai ter a construção do primeiro navio antártico do mundo, o Navio Saldanha, em Jurong. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Sônia Ribeiro Pinheiro - 16-12-24

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