Espírito Santo: 64 pessoas fora de casa por causa dos temporais

A chuva que atinge o Espírito Santo nos últimos dias já tirou 64 pessoas de casa. De acordo com a Defesa Civil estadual, 41 estão desabrigadas e instaladas em escolas, enquanto 23 estão desalojadas e precisaram buscar ajuda na casa de parentes. O Sul do Estado ainda é a região mais atingida pela chuva, embora o volume de água tenha diminuído, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória neste sábado (20), o coordenador Estadual da Defesa Civil, coronel André Có. O Boletim Extraordinário da Defesa Civil, atualizado às 6 horas deste sábado (20), mostra que a maioria dos 18 municípios que registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas estão nessa região.