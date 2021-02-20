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CHUVA NO ES

Espírito Santo: 64 pessoas fora de casa por causa dos temporais

Ouça entrevista com o coordenador Estadual da Defesa Civil, coronel André Có

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 12:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 fev 2021 às 12:27
A chuva que atinge o Espírito Santo nos últimos dias já tirou 64 pessoas de casa. De acordo com a Defesa Civil estadual, 41 estão desabrigadas e instaladas em escolas, enquanto 23 estão desalojadas e precisaram buscar ajuda na casa de parentes. O Sul do Estado ainda é a região mais atingida pela chuva, embora o volume de água tenha diminuído, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória neste sábado (20), o coordenador Estadual da Defesa Civil, coronel André Có. O Boletim Extraordinário da Defesa Civil, atualizado às 6 horas deste sábado (20), mostra que a maioria dos 18 municípios que registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas estão nessa região.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel André Có Silva - 20-02-21.mp3

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