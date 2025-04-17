Espetáculo na Prainha retrata Paixão de Cristo através de músicas

"A maior história de amor da humanidade contada em canções". Essa é a frase que define o musical Notas da Paixão, segundo o idealizador do projeto, Nícolas Pedrinha. O jovem interpreta Jesus Cristo no espetáculo que retrata o caminho entre a condenação e a morte do filho de Deus, período denominado de Paixão de Cristo. Nesta sexta-feira (18), fiéis e admiradores poderão contemplar, gratuitamente, mais uma edição do musical, que será realizado às 20 horas, no Parque da Prainha, em Vila Velha. O projeto conta com equipe voluntária e músicas autorais para retratar um dos momentos mais importantes da tradição cristã. Em entrevista à CBN Vitória, Nícolas Pedrinha conta os detalhes deste ano. Ouça a conversa completa!