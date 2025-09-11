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Vitória 474 anos

Espetáculo cotidiano: saiba como é realizada a manobra de navios no Porto de Vitória!

Ouça entrevista com a supervisora de Operações da Vports, atual concessionária do Porto de Vitória, Salma Paiva

Publicado em 11 de Setembro de 2025 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 set 2025 às 10:49
Cotidiano na Capital
Navio realiza manobra no Porto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Mais do que um espaço de operações logísticas, o Porto de Vitória faz parte da paisagem da Capital do Espírito Santo! Quem passa pelo Centro costuma se deparar com uma cena curiosa: a manobra dos navios. Por se tratar de uma área de acesso estreito, as embarcações precisam ser devidamente manobradas. Em alguns momentos, parece até que o navio vai cruzar a avenida. 
São, em média, 90 embarcações por mês que atracam no Porto de Vitória: o que significa cerca de 180 manobras realizadas em sincronia por diferentes profissionais. Para entender melhor como funciona essa manobra que chama tanta atenção, a CBN Vitória conversa com a Supervisora de Operações da Vports, atual concessionária do Porto de Vitória, Salma Paiva.
Entrevista Fernanda Queiroz - Salma Paiva - 11-09-25

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