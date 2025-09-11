Espetáculo cotidiano: saiba como é realizada a manobra de navios no Porto de Vitória!

Mais do que um espaço de operações logísticas, o Porto de Vitória faz parte da paisagem da Capital do Espírito Santo! Quem passa pelo Centro costuma se deparar com uma cena curiosa: a manobra dos navios. Por se tratar de uma área de acesso estreito, as embarcações precisam ser devidamente manobradas. Em alguns momentos, parece até que o navio vai cruzar a avenida.
São, em média, 90 embarcações por mês que atracam no Porto de Vitória: o que significa cerca de 180 manobras realizadas em sincronia por diferentes profissionais. Para entender melhor como funciona essa manobra que chama tanta atenção, a CBN Vitória conversa com a Supervisora de Operações da Vports, atual concessionária do Porto de Vitória, Salma Paiva.
Entrevista Fernanda Queiroz - Salma Paiva - 11-09-25