Espécie de árvore tóxica que pode matar abelhas está proibida em Castelo

Moradores da cidade de Castelo, no Sul do Espírito Santo, estão proibidos de plantar uma árvore exótica considerada "assassina". Trata-se da Espatódea (Spathodea campanulata), que, embora tenha uma beleza exuberante com suas flores de cor laranja, podem intoxicar abelhas, insetos e até pássaros, como os beija-flores, apontam estudos. Publicada no dia 16 de outubro de 2023, a Lei Municipal 4.316 também determina que as árvores que já estão plantadas no município deverão ser cortadas e as mudas produzidas ou em produção, descartadas. De acordo com a legislação, quem descumprir as determinações, está sujeito ao pagamento de multa, que será estipulada e regulamentada por decreto do Poder Executivo Municipal. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a professora do departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Tânia Guerra, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!