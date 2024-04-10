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Meio Ambiente

Espécie de árvore tóxica que pode matar abelhas está proibida em Castelo

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a professora do departamento de Ciências Biológicas da Ufes, Tânia Guerra, fala sobre o assunto

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 17:56

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

10 abr 2024 às 17:56
Espécie Spathodea campanulata, também conhecida como Espatódea e Bisnagueira
Espécie Spathodea campanulata, também conhecida como Espatódea e Bisnagueira Crédito: Reprodução/ Pixabay
Moradores da cidade de Castelo, no Sul do Espírito Santo, estão proibidos de plantar uma árvore exótica considerada "assassina". Trata-se da Espatódea (Spathodea campanulata), que, embora tenha uma beleza exuberante com suas flores de cor laranja, podem intoxicar abelhas, insetos e até pássaros, como os beija-flores, apontam estudos. Publicada no dia 16 de outubro de 2023, a Lei Municipal 4.316 também determina que as árvores que já estão plantadas no município deverão ser cortadas e as mudas produzidas ou em produção, descartadas. De acordo com a legislação, quem descumprir as determinações, está sujeito ao pagamento de multa, que será estipulada e regulamentada por decreto do Poder Executivo Municipal. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a professora do departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Tânia Guerra, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Tânia Guerra - 10-04-24

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