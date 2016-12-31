Especialistas do Espírito Santo estão entre finalistas em concurso de sommelières em Portugal

As sommelières Mônica da Silva de Aquino e Márcia Lopes serão duas dos novo finalistas presentes na disputa que vai definir o melhor degustador de vinhos do Brasil, em concurso promovido pelos Vinhos do Alentejo, região localizada no centro-sul de Portugal. A final é no início de fevereiro de 2017.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Mônica, que é bancária que se formou há dois anos em um curso especializado para sommelier, e Márcia, sommelier há 12 anos, contam um pouco da história de cada uma e falam das particularidades envolvendo a paixão pelo vinho.
Entrevista - Paulo Rogerio - Monica e Marcia - 30-12-16.mp3