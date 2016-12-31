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Entrevista

Especialistas do Espírito Santo estão entre finalistas em concurso de sommelières em Portugal

Mônica da Silva de Aquino e Márcia Lopes, além de outros sete finalistas, estarão no país europeu no início do mês de fevereiro para a disputa

Publicado em 31 de Dezembro de 2016 às 07:34

Publicado em 

31 dez 2016 às 07:34
As sommelières Mônica da Silva de Aquino e Márcia Lopes serão duas dos novo finalistas presentes na disputa que vai definir o melhor degustador de vinhos do Brasil, em concurso promovido pelos Vinhos do Alentejo, região localizada no centro-sul de Portugal. A final é no início de fevereiro de 2017.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Mônica, que é bancária que se formou há dois anos em um curso especializado para sommelier, e Márcia, sommelier há 12 anos, contam um pouco da história de cada uma e falam das particularidades envolvendo a paixão pelo vinho.
Entrevista - Paulo Rogerio - Monica e Marcia - 30-12-16.mp3

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