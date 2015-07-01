Especialistas discutem reduções proporcionais de salário e jornada para conter desemprego

Especialistas se reúnem para para discutir saídas para conter o desemprego no país. Entre as soluções apontadas, explica o professor José Pastore, pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e consultor em Relações do Trabalho e Recursos Humanos, estão: a criação do seguro emprego, com a reduções proporcionais de salário e jornada; manutenção dos programas sociais; e a oferta de reajustes nos salários inferiores à inflação.