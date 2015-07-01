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ENTREVISTA

Especialistas discutem reduções proporcionais de salário e jornada para conter desemprego

Outra proposta diz respeito à oferta de reajustes nos salários inferiores à inflação

Publicado em 01 de Julho de 2015 às 16:29

Publicado em 

01 jul 2015 às 16:29
Especialistas se reúnem para para discutir saídas para conter o desemprego no país. Entre as soluções apontadas, explica o professor José Pastore, pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e consultor em Relações do Trabalho e Recursos Humanos, estão: a criação do seguro emprego, com a reduções proporcionais de salário e jornada; manutenção dos programas sociais; e a oferta de reajustes nos salários inferiores à inflação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Professor Jose Pastore - 01-07-15

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