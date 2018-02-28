Especialistas defendem revisão do horário de início das aulas

Com o slogan “Respeite seu sono e siga seu ritmo”, especialistas da Associação Brasileira do Sono em conjunto com outras entidades lançam na próxima semana uma campanha de conscientização sobre a importância do sono para a saúde e qualidade de vida.

O objetivo é debater a necessidade de sono individual e os ritmos biológicos. Durante a campanha, os especialistas da Associação Brasileira do Sono farão um alerta especial ao sono do jovem estudante. Um manifesto publicado recentemente tenta sensibilizar órgãos públicos para que seja revisto o horário de entrada em sala de aula dos estudantes do período da manhã. No documento, a Associação Brasileira de Sono propõem que o início das aulas para os estudantes do sétimo ao nono ano do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio (adolescentes entre 13 e 17) ocorra preferencialmente a partir das 8h30 para garantir um mínimo de quantidade e qualidade do sono e um bom processo aprendizagem.