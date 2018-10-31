Especialistas analisam o fenômeno da internet nas eleições

Especialistas na área da comunicação digital se debruçam sobre a análise desse fenômeno da internet nas eleições presidenciais deste ano no país. Na análise de Sérgio Denicoli, Doutor em Investigação Digital e Novas Mídias, a utilização das redes sociais foi massiva e gerou uma menção recorde dos candidatos envolvidos na disputa. "A primeira eleição digital", ele frisa. Como efeito negativo, ocorreu a disseminação de notícias falsas.

O jornalista e escritor Pedro Dória, que comanda o quadro Vida Digital, na Rede CBN, avalia que a internet também vai permitir uma nova tendência entre os eleitores: a da vigilância por meio do ambiente virtual. Na sua explicação, a tendência que já acontece no governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, poderá ter paralelo com o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Por lá, o presidente norte-americano utiliza o Twitter, por exemplo, para buscar apoio popular com relação a aprovação de medidas.