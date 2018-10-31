Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

Especialistas analisam o fenômeno da internet nas eleições

Os jornalistas Sérgio Denícoli e Pedro Dória participam da discussão

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 12:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 out 2018 às 12:29
Especialistas na área da comunicação digital se debruçam sobre a análise desse fenômeno da internet nas eleições presidenciais deste ano no país. Na análise de Sérgio Denicoli, Doutor em Investigação Digital e Novas Mídias, a utilização das redes sociais foi massiva e gerou uma menção recorde dos candidatos envolvidos na disputa. "A primeira eleição digital", ele frisa. Como efeito negativo, ocorreu a disseminação de notícias falsas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sérgio Denicoli - 31-10-18
 
O jornalista e escritor Pedro Dória, que comanda o quadro Vida Digital, na Rede CBN, avalia que a internet também vai permitir uma nova tendência entre os eleitores: a da vigilância por meio do ambiente virtual. Na sua explicação, a tendência que já acontece no governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, poderá ter paralelo com o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Por lá, o presidente norte-americano utiliza o Twitter, por exemplo, para buscar apoio popular com relação a aprovação de medidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados