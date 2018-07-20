Especialista tira as dúvidas sobre os riscos do sarampo

O surto de sarampo no Brasil voltou. Já são 677 casos de sarampo confirmados no País e outros 2.724 sob investigação. Até o momento, o Rio de Janeiro informou 33 suspeições e sete confirmações. Mas alguns casos foram identificados em outras localidades, como São Paulo. Atualmente, o Brasil enfrenta dois surtos da doença, em Roraima e no Amazonas. Segundo o governo, eles estão relacionados à importação de casos de outros países. Diante desse cenário, capixabas passam se questionar: corremos o risco da doença chegar por aqui? Já devo me vacinar? Afinal, quem deve se vacinar? O pediatra Ronaldo Ewald Martins, membro da Comissão Nacional de Sarampo do Ministério da Saúde, tira as dúvidas, ao vivo, no CBN Cotidiano. Confira!