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Especialista tira as dúvidas sobre os riscos do sarampo

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 17:36

Publicado em 

20 jul 2018 às 17:36
O surto de sarampo no Brasil voltou. Já são 677 casos de sarampo confirmados no País e outros 2.724 sob investigação. Até o momento, o Rio de Janeiro informou 33 suspeições e sete confirmações. Mas alguns casos foram identificados em outras localidades, como São Paulo. Atualmente, o Brasil enfrenta dois surtos da doença, em Roraima e no Amazonas. Segundo o governo, eles estão relacionados à importação de casos de outros países. Diante desse cenário, capixabas passam se questionar: corremos o risco da doença chegar por aqui? Já devo me vacinar? Afinal, quem deve se vacinar? O pediatra Ronaldo Ewald Martins, membro da Comissão Nacional de Sarampo do Ministério da Saúde, tira as dúvidas, ao vivo, no CBN Cotidiano. Confira!
Entrevista - John Gomes - Dr Ronaldo Martins - 20-07-18.mp3

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