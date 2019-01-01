Especialista orienta sobre como se recolocar no mercado de trabalho

A taxa de desemprego no país ficou em 11,6% no trimestre encerrado em novembro. O índice é inferior aos 12,1% registrados no trimestre encerrado em agosto e aos 12% de novembro do ano passado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de desemprego no país ficou em 11,6% no trimestre encerrado em novembro deste ano. O índice é inferior aos 12,1% registrados no trimestre encerrado em agosto e aos 12% de novembro do ano passado.
Apesar da sinalização positiva muitos brasileiros ainda se questionam: mas, afinal, como posso conseguir uma realocação no mercado profissional e vislumbrar um cenário mais positivo? Neidy Christo, Vice-presidente da ABRH-ES (Associação Brasileira de Recursos Humanos) traz as orientações. Entre elas, busque se informar sobre a empresa que deseja entrar, reavalie seu currículo, palestras podem ser boas para fazer contatos e otimismo, ele é essencial. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Neidy Christo - 01-01-19.mp3