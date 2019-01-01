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ENTREVISTA

Especialista orienta sobre como se recolocar no mercado de trabalho

Participar de palestras pode ser uma boa dica para fazer contatos

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 12:46

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01 jan 2019 às 12:46
A taxa de desemprego no país ficou em 11,6% no trimestre encerrado em novembro. O índice é inferior aos 12,1% registrados no trimestre encerrado em agosto e aos 12% de novembro do ano passado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de desemprego no país ficou em 11,6% no trimestre encerrado em novembro deste ano. O índice é inferior aos 12,1% registrados no trimestre encerrado em agosto e aos 12% de novembro do ano passado.
Apesar da sinalização positiva muitos brasileiros ainda se questionam: mas, afinal, como posso conseguir uma realocação no mercado profissional e vislumbrar um cenário mais positivo? Neidy Christo, Vice-presidente da ABRH-ES (Associação Brasileira de Recursos Humanos) traz as orientações. Entre elas, busque se informar sobre a empresa que deseja entrar, reavalie seu currículo, palestras podem ser boas para fazer contatos e otimismo, ele é essencial. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Neidy Christo - 01-01-19.mp3

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